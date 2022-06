'Unde Malum?', a Gragnano pensieri in piazza con Cacciari

(ANSA) - NAPOLI, 15 GIU - In Piazza Rosario a Gragnano, ̀ alle ., Massimo Cacciari filosofo, accademico ed ex sindaco di Venezia, sarà ospite della Parrocchia San Giovanni Battista, guidata da don Aniello Pignataro, per una riflessione sul tema ? .

Alla luce dei due anni di pandemia e dei venti di guerra che spirano impetuosi, si ripropone l'antica domanda agostiniana che ha appassionato per secoli filosofi e teologi: "Se Dio ha creato tutte le cose, da dove viene il male?". (ANSA).