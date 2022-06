Ping pong e tapis roulant, area benessere per i dipendenti Mann

(ANSA) - NAPOLI, 15 GIU - Un'area benessere riservata ai dipendenti, con palestra e tapis roulant, ma anche tavolo da ping-pong e calcio balilla, tappetini per il pilates: è una novità per i musei italiani e lo ha aperto il Museo Archeologico Nazionale di Napoli negli spazi del cosiddetto 'braccio nuovo', un ala del museo recuperata negli ultimi anni che ha consentito l'ampliamento di molti uffici e settori come la didattica e il restauro ed che prossimamente ospiterà un ristorante. Il progetto benessere, realizzato anche in collaborazione con Decathlon Italia, con spazi su due livelli, accanto al moderno auditorium (di cui hanno riferito organi di stampa) è stato presentato in occasione della convention finale del corso "La formazione del MANN. Essere e fare squadra nell'era digitale", promosso con la società di risorse umane Focus Consulting.

Già nel Piano Strategico 2020/2023 del MANN, il direttore Paolo Giulierini aveva prefigurato un Museo dove potessero svilupparsi 'condivisione, dialettica, crescita comune'. Negli anni scorsi all'Archeologico sono state ospitate manifestazioni come Manntenersi in forma, che ha coinvolto giovani sportivi, fino alle Universiadi 2019: in quell'occasione il MANN custodì tra opere dell'antichità a tema sportivo, per una notte, anche la fiaccola. "Ci sono percorsi che nascono da lontano, da quando il MANN decise di aprirsi allo sport, celebrandolo nel passato e nel presente - ricorda Giulierini -. L'obiettivo forte è di favorire il benessere di chi lavora al Museo tutti i giorni. Un solo filo rosso lega Manntenersi in forma, la mostra Paideia, le Universiadi e le attività di Focus Consulting: l'idea che al museo si possa essere felici".

Durante il corso che si è svolto quest'anno i dipendenti del MANN hanno affrontato tematiche, non solo teoriche, partecipato a performance teatrali e a scuola di cucina. Per il prossimo anno, in cantiere una seconda fase del corso di Focus Consulting con un'attenzione mirata alle esigenze del visitatore in termini esperienziali. (ANSA).