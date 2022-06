Gigi D'Alessio torna al Plebiscito per i 30 anni di carriera

(ANSA) - NAPOLI, 15 GIU - Oltre tre ore di musica per raccontare una carriera di 30 anni coronata da tanti successi e dall'affetto del pubblico. Tutto questo sarà 'Uno come te, trent'anni insieme' il concerto-evento con cui Gigi D'Alessio festeggerà l'importante traguardo della sua carriera musicale.

Una festa che l'artista ha voluto fare nella sua Napoli, lì dove tutto ha avuto inizio cantando a matrimoni e battesimi.

L'appuntamento è in piazza Plebiscito venerdì 17 giugno (sold out), con diretta in prima serata su Rai 1 e su Radio 2, e sabato 18, serata che sarà ripresa per realizzare un docufilm.

"Volevo fare uno spettacolo importante nella mia città - ha detto D'Alessio - che mi ha dato i natali e dove c'è la gente che per prima ha creduto in me e che mi ha difeso sempre.

Festeggiare i 30 anni significa che si esiste e si resiste da 30 anni". Una festa che vedrà sul palco tanti amici, da Fiorello ad Amadeus, da Eros Ramazzotti a Vincenzo Salemme, da Fiorella Mannoia a Clementino e Mara Venier e durante la quale l'artista omaggerà Pino Daniele, Lucio Dalla, Maradona, Totò, Carosone e Mario Merola "con cui - ha sottolineato l'artista - è iniziata la mia strada artistica". Un evento che è anche solidarietà per raccogliere fondi da destinare all'ospedale pediatrico Santobono di Napoli per accogliere e curare bimbi ucraini affetti da gravi patologie. (ANSA).