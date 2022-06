A Palma Campania il festival del cinema giovane

(ANSA) - NAPOLI, 15 GIU - A Palma Campania, in provincia di Napoli, si celebra il Festival del Cinema giovane.

L'associazione Napoli Cultural Classic, il comune di Palma Campania e il direttore artistico Massimo Andrei ne illustreranno i contenuti in occasione della conferenza stampa di presentazione di Cinecì - CortiCulturalClassic 2022 che si terrà venerdì 17 giugno alle ore 18 presso il teatro comunale di Palma Campania (Via Municipio, 74).

Ospiti d'onore della serata finale Lello Arena, Francesco Scianna e altri nomi del cinema, del teatro e della musica.

Il 22 e il 23 giugno saranno proiettati i cortometraggi arrivati in finale, tra i quali spiccano i lavori di Filippo Scotti e Alessandro Parrello.

La rassegna organizzata per il settimo anno consecutivo a Palma Campania, arrivata alla 12esima edizione, vede quest'anno un'innovazione: in seguito al lavoro svolto dall'Associazione Napoli Cultural Classic, con il direttore Artistico Massimo Andrei e l'assessorato alla cultura di Palma Campania, attraverso Elvira Franzese, la tematica dei lavori presentati dai partecipanti riguarda le abitudini alimentari. I lavori presentati affrontano il tema attraverso il dramma, la commedia e il documentario. (ANSA).