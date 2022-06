Giffoni: tra gli ospiti Lunetta Savino e Micaela Ramazzotti

(ANSA) - GIFFONI, 14 GIU - Oltre 250 saranno gli ospiti della 52esima edizione del Giffoni Film Festival, in programma dal 21 al 30 luglio. Tra le prime conferme quella di Lunetta Savino (21 luglio), attrice con 25 film e più di 20 serie tv all'attivo. Ha vissuto tantissime vite sullo schermo e ora è pronta a iniziarne una tutta nuova con il debutto alla regia: Micaela Ramazzotti (23 luglio) è tra le attrici più interessanti del panorama italiano. Altro ospite pronto a riabbracciare il pubblico del festival è Sergio Rubini (27 luglio): a lui Giffoni ha voluto dedicare un premio speciale per la sensibilità con cui ha sempre raccontato storie intense e rivolte a un pubblico eterogeneo.

Grande attesa per Impact!: un laboratorio del pensiero, della riflessione e dell'analisi dedicato a 200 giovani. Nella giornata iniziale sarà ancora una volta a Giffoni lo scrittore, poeta, attivista e intellettuale Erri De Luca (21 luglio). Lo stesso giorno, ospite della sezione un altro testimone della comunicazione, Oliviero Toscani (21 luglio). Si continua con due voci capaci di raccontare in modo innovativo l'attualità: Valerio Nicolosi e Cecilia Sala (23 luglio). Il primo è giornalista, regista e fotografo. È redattore della rivista MicroMega e si interessa di inchieste e reportage. Cecilia Sala è autrice e voce di "Stories", il podcast quotidiano di Chora Media che racconta storie dal mondo. Ospite della Impact! anche Giorgia Soleri (21 luglio), scrittrice, attivista e influencer ventiseienne. (ANSA).