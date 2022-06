Uscito "L'estate su di noi", l'ultimo brano di Anna Capasso

E' uscito, su tutte le piattaforme digitali e in radio, il nuovo singolo della cantautrice Anna Capasso, "L’estate su di noi", (link video: https://www.youtube.com/watch?v=Ctq6Yw6oPX4 ) scritto in collaborazione con il producer Massimo D'Ambra e distribuito Artist First.

"L’estate su di noi" racconta la ripartenza dopo una pagina buia di storia che nessuno aveva previsto che ha travolto e cambiato la nostra vita. Questo tempo sospeso ci ha confermato che la musica unisce, oggi più che mai. Il videoclip, girato nel centro storico di Napoli e a Sorrento, racconta come sia importante ritrovarsi dopo una lunga separazione forzata.

"Ho scritto il brano - afferma Anna Capasso - pensando proprio a come sia stato liberatorio e incredibile, riprendere il “filo” della nostra vita. Mai come in questo caso, la quotidianità è sembrata preziosa e ricca di momenti bellissimi".