Nel Salernitano cade un albero davanti a seggio elettorale

(ANSA) - SALERNO, 12 GIU - Paura ad Agropoli (Salerno) dove nel pomeriggio è caduto un albero di grosse dimensioni dinanzi al seggio elettorale allestito nella scuola elementare "Landolfi". I rami hanno colpito di striscio una persona che è rimasta lievemente ferita. L'episodio, tuttavia, avrebbe potuto avere conseguenze ben più serie: nella città del Cilento, infatti, si vota anche per il rinnovo del Consiglio comunale ed in tanti si stavano recando alle urne nel momento in cui l'albero si è spezzato. Carabinieri, vigili del fuoco e polizia locale hanno provveduto a delimitare l'area e a metterla in sicurezza. L'incidente non ha causato intoppi alle operazioni di voto: le attività del seggio, infatti, sono proseguite regolarmente. (ANSA).