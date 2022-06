Il Light Award alla fotografia di È stata la mano di Dio

(ANSA) - SPILIMBERGO, 12 GIU - È l'autrice della fotografia Daria D'Antonio per il film "È stata la mano di Dio" la vincitrice de Il Quarzo di Spilimbergo - Light Award 2022, il premio che il Festival Le Giornate della Luce di Spilimbergo, ideato da Gloria De Antoni che lo dirige assieme a Donato Guerra, assegna alla migliore fotografia di un film italiano dell'ultima stagione.

La giuria 2022, presieduta dal direttore della fotografia Beppe Lanci, ha premiato ieri sera D'Antonio perché "ha interpretato con originalità una storia così intima come quella dell'ultimo film di Sorrentino. La vividezza cromatica e la forza compositiva dell'immagine aggiungono una dimensione nuova allo sguardo del regista. D'Antonio si conferma uno dei direttori della fotografia più talentuosi e versatili del cinema italiano".

Michele D'Attanasio, per il film "Freaks Out" si è aggiudicato il Quarzo del pubblico. Il Quarzo dei giovani è stato invece assegnato dalla giuria dei Giovani, presieduta da Enzo Decaro e composta da 38 studenti delle Scuole di Cinema di dieci Università italiane ed europee, a Mitja Licen per "Piccolo Corpo", di Laura Samani. Il premio è stato ritirato dalla produttrice del film Nadia Trevisan. Il festival poi ha consegnato il Quarzo d'Oro alla carriera a uno dei principali direttori della fotografia della storia del cinema, Luciano Tovoli, "perché si è sempre impegnato per il riconoscimento della professione e per questo ci teniamo a celebrare la sua carriera ricca ed eclettica".

Il festival Le Giornate della Luce è organizzato dall'Associazione Culturale Il Circolo di Spilimbergo e negli anni ha avuto il sostegno, tra gli altri, di MiC, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Città di Spilimbergo. (ANSA).