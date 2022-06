Covid: De Luca, situazione migliora ma attenti a Omicron 5

(ANSA) - NAPOLI, 10 GIU - "La situazione e' molto migliorata. Abbiamo pochissimi ricoveri in terapia intensiva e sono in discesa i ricoveri nei reparti ordinari, ma in Europa va diffondendosi una variante Omicron5, partita dal Portogallo e arrivata in Germania". Così il.presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nella diretta Facebook. Il governatore campano ha sottolineato che "quest'estate avremo in Italia milioni di turisti provenienti dalla Germania e da altri Paesi d'Europa e ci sara' un rimescolamento sociale. Pertanto - ha aggiunto - se e' vero che abbiamo una situazione molto migliore rispetto allo scorso anno, e' anche vero che la prudenza non e' mai eccessiva". Secondo De Luca, "al di la' delle carte bollate, dei decreti nazionali e regionali, la prudenza deve essere un comportamento ordinario normale, non obbligato dalla legge, ma obbligato dalle regole di prudenza che dovremmo avere tutti". "Cerchiamo - ha concluso - di indossare le mascherine almeno al chiuso, per lo meno nei luoghi di assembramento. È un piccolo sacrificio che ci salvaguarda da varianti che possono essere ancora insidiose". (ANSA).