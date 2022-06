In coma dopo bypass gastrico, si allarga l'inchiesta

(ANSA) - NAPOLI, 09 GIU - Si allarga l'inchiesta della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere su alcuni presunti casi di malasanità, tra cui quello di Angela Iannotta, la 28enne che nei mesi scorsi finì in coma ed è ora ricoverata al secondo Policlinico Universitario di Napoli in attesa di un intervento di ricostruzione di organi interni.

Le forze dell'ordine hanno infatti compiuto un nuovo sequestro di cartelle cliniche nella Clinica Villa del Sole di Caserta, già sotto la lente degli inquirenti per due episodi che hanno coinvolto il chirurgo bariatrico Stefano Cristiano: oltre al caso della Iannotta, quello del 69enne Francesco Di Vilio, morto il primo gennaio al Cardarelli. Entrambi erano stati operati da Cristiano a Villa del Sole prima di avere problemi gravi. Anche il nuovo sequestro di documentazione sanitaria, il quinto in pochi mesi, riguarda una denuncia presentata da un paziente contro il chirurgo.

Il fascicolo d'inchiesta era stato aperto aperto sulla base della denuncia per lesioni gravissime presentata al Commissariato di Marcianise dal marito di Angela Iannotta (attraverso gli avvocati Raffaele e Gaetano Crisileo), che ha chiesto di verificare eventuali responsabilità del medico, con studio a Napoli, che aveva operato la donna, la quale voleva assolutamente dimagrire. Angela, madre di due bambini, subì due interventi, e al termine del secondo ebbe gravissime complicazioni: è stata ricoverata all'ospedale di Caserta e poi trasferita a Napoli. Uscita nei giorni scorsi dal coma, ora è in attesa di sotoporsi ad ulteriori interventi.

Lo stesso medico è attualmente già sotto processo davanti al tribunale di Nola per il decesso di un 29enne che, come la giovane, voleva dimagrire ed era stato operato con by pass gastrico. (ANSA).