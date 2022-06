Immigrazione e accoglienza, una "due giorni" sui giovani soli

(ANSA) - NAPOLI, 08 GIU - Due giornate di tavole rotonde, workshops, attività laboratoriali e informative il 9 e 10 giugno alla Citta dell'altra economia di Roma sul tema dell'accoglienza e della protezione dei Minori Stranieri non accompagnati, che ha assunto negli ultimi anni una crescente rilevanza nell'ambito delle politiche migratorie in Europa e in Italia. Ad organizzare la due giorni è la Cidis Onlus - che opera nelle zone più "calde" d'Italia, tra le quali Castel Volturno, in provincia di Caserta - attraverso il progetto "Cantiere Futuro", ha raccolto e ed analizzato 250 pratiche su 7 territori regionali, coinvolto circa 500 operatori dei settori pubblico e privato a livello nazionale (ed Europeo in Germania e Belgio), costruito reti territoriali multiambito e proposto e diffuso modelli di intervento che assicurino la piena tutela e il rispetto dei diritti dei giovani migranti soli. Alla "due giorni" parteciperanno rappresentanti dei ministeri dell'Interno, del Lavoro e delle Politiche sociali e dell'ufficio del Garante per l'infanzia. L'evento inizierà domani con il contributo delle Istituzioni di governance del sistema di accoglienza dei giovani migranti soli, che offriranno un insight su nuove prospettive di politiche nazionali ed europee sul tema. Nel pomeriggio si proseguirà con workshop in cui si approfondiranno le tematiche di maggiore interesse nell'ambito della presa in carico e dell'accompagnamento all'età adulta: tutela volontaria, partecipazione dei minori alla definizione del loro percorso di inclusione come presupposto indispensabile, come orientarsi oggi tra SAI, FAMI, comunità alloggio e affido familiare, pratiche di accoglienza alternativa. La giornata di venerdì tratterà di Giovani Migranti Soli e mondo del lavoro, elaborando proposte operative su Percorsi integrati e formazione professionale per favorire autonomia ed emancipazione dei ragazzi. (ANSA).