Cinquemila juror da tutto il mondo per #Giffoni2022

(ANSA) - SALERNO, 08 GIU - Dal 21 al 30 luglio saranno oltre 5000 i giurati presenti a Giffoni Valle Piana (Salerno), divisi nelle categorie Elements +3, +6, +10 e Generator +13, +16 e +18. A questi vanno aggiunti i 200 ragazzi selezionati per Impact!, i genitori ai quali è dedicata la sezione Parental Experience e il cinema del reale di Gex Doc. Oltre che dall'Italia, i juror arriveranno da: Stati Uniti d'America, Georgia, Austria, Albania, Belgio, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Regno Unito, Macedonia del Nord, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Ungheria, Iran e Qatar. Saranno oltre 250 i talenti ospiti a #Giffoni2022. Tornano in presenza i registi dei film in concorso insieme agli ospiti internazionali, pronti a confrontarsi con i ragazzi. Tante le novità relative ai talent, a partire da una presenza femminile sempre più significativa: attrici, registe, influencer, opinion leader rappresenteranno con la loro energia la leva del cambiamento. Ancora più spazio sarà dato ai giovani professionisti del cinema e dell'audiovisivo, con il coinvolgimento di tantissimi under 30, testimoni di un settore che sa e vuole rinnovarsi. Tra loro, una nutrita rappresentanza di operatori del cinema made in Campania. Tra i ritorni più attesi il progetto Vivo Giffoni - Street Fest: artisti di strada, musicisti e danzatori animeranno le strade nel segno di una grande e coloratissima festa. E ancora, il Village, altro luogo di incontro aperto a tutti, con giochi e laboratori creativi. Senza dimenticare la musica, ben 10 i live gratuiti con i nomi più interessanti della scena italiana. Il tema di quest'anno sarà Invisibili a cui è dedicata la nuova immagine di Giffoni, realizzata da Laura Pagliaro, giovane artista campana, classe 1998. Un cielo sconfinato, una luce di stelle che nasce sulla Terra e rimanda al legame misterioso tra vite distanti, rende visibili legami invisibili, rivela la presenza di chi spesso resta nell'ombra. I protagonisti di questa immagine sono passanti, individui solo apparentemente anonimi ma che, se osservati attentamente, svelano simboli e suggestioni. Hanno tra le mani la grandezza di un sogno, polvere luminosa, una visione e promessa di bellezza. "Nel futuro non ci saranno strade da percorrere se non quella di portare avanti, con serietà e determinazione, una vera e propria rivoluzione: quella degli invisibili - spiega il direttore generale di Giffoni, Jacopo Gubitosi -. Oggi ci sono milioni di ragazzi che lasciano la scuola, vittime di quella povertà educativa di cui nessuno parla. Ci sono i rifugiati e quelli che lottano per affermare le proprie idee. Ci sono i ragazzi che percepiscono la propria unicità come un disvalore e gli atipici che non comprendono il mondo e che il mondo sembra non comprendere. E ancora le donne e gli uomini che, nel loro quotidiano, sono capaci di imprese straordinarie anche se la società sembra non accorgersene. Questi e tanti altri sono gli invisibili e #Giffoni2022 sarà il loro spazio ideale".(ANSA).