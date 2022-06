Botte a 14enne a Napoli, forse ad agire gruppo che conosceva

(ANSA) - NAPOLI, 08 GIU - Un ragazzina di 14 anni è stata aggredita, ieri sera a Napoli, da alcuni coetanei. E' accaduto in via Calata Capodichino. Ancora non chiare le dinamiche e le motivazioni; da una primissima ricostruzione ad essere coinvolte potrebbero essere minorenni che lei conosceva.

Le indagini sono dei Carabinieri. La ragazzina è stata portata al pronto soccorso del CTO dove le è stato diagnosticato un trauma cranico; 14 i giorni di prognosi prescritti. (ANSA).