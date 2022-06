Al via Mundianapoli di Ferrara e Cannavaro per bimbi

(ANSA) - NAPOLI, 08 GIU - Parte domani a Napoli la settima edizione del Mundianapoli, il torneo di calcio giovanile promosso dalla Fondazione Cannavaro Ferrara in collaborazione con la scuola calcio Arci Uisp Scampia, finalizzato a promuovere lo sport come risorsa educativa, di integrazione e riscatto sociale. L'iniziativa - riservata ai calciatori in erba, appartenenti alla categoria esordienti 1° anno nati nel 2010 - coinvolge vari quartieri della città di Napoli attraverso la partecipazione di 8 squadre distribuite in due gironi per l'adesione di circa 150 giovani atleti. Le squadre nella settima edizione che si contendono il titolo, ognuna di 8 giocatori, sono: Arci Scampia, SSC Napoli, Calcio Petrarca, Real Poggio, ASD Materdei, OBP Fuorigrotta, N.T.S. Giovanni, ed M. Perna.

Approderanno alla finale, che si disputerà presso il Centro Sportivo Arci Scampia di Napoli il 18 giugno, le compagini che si qualificheranno prima e seconda nei propri gironi. Fabio e Paolo Cannavaro, così come Ciro e Vincenzo Ferrara rendono il Mundianapoli un'esperienza formativa per i giovani atleti, nell'intento di trasmettere loro l'entusiasmo di vivere una sana competizione, secondo i veri principi dello sport. (ANSA).