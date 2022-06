Al via il Green Med Symposium, focus su Pnrr e rifiuti

(ANSA) - NAPOLI, 08 GIU - Pnrr, rifiuti e la necessità di realizzare gli impianti di smaltimento sono stati al centro della giornata d'apertura del Green Med Symposium, il salone della sostenibilità, in programma da oggi al 10 giugno presso la Stazione marittima di Napoli. L'evento è promosso da RiciclaTv con Ecomondo, e gode della la partnership istituzionale della Regione Campania, di quella scientifica di ISPRA-SNPA e la sponsorship speciale di Conai. ''L'obiettivo della manifestazione ha detto Giovanni Paone, editore di Ricicla Tv - è cercare di creare un tavolo di confronto permanente tra istituzioni, imprese e cittadini allo scopo di ricucire quel rapporto di fiducia che è venuto a mancare in Campania in questi ultimi venti anni di emergenza rifiuti. Con Ecomondo, una delle maggiori esposizioni del settore, porteremo avanti un modello di comunicazione integrata all'esposizione per parlare dei temi della green economy e dello sviluppo sostenibile''. Mentre all'interno della Stazione marittima si sono susseguiti incontri e dibattiti, all'esterno sono stati allestiti una spiaggia ecologica e un orto realizzato con compost ricavato dalla raccolta dell'organico. L'evento è aperto a famiglie, imprese, pubbliche amministrazioni e scuole. (ANSA).