Rubano in una scuola a 13 e 14 anni, in tre presi dai cc

(ANSA) - NAPOLI, 07 GIU - Hanno scavalcato la recinzione esterna e da una porta secondaria si sono introdotti nella scuola primaria "Don Lorenzo Milani" di via Indira Gandhi, a Pomigliano. Una volta dentro, hanno rubato diverso materiale di cancelleria, qualche pacchetto di merendine e anche una statuetta in gesso raffigurante la Madonna, ma i carabinieri, allertati dal 112, li hanno bloccati.

I responsabili sono tre ragazzini di 13 e 14 anni, studenti, incensurati. Sono stati denunciati a piede libero per furto aggravato. Tutta la merce rubata è stata recuperata e restituita al dirigente scolastico. I minori sono stati affidati ai genitori. (ANSA).