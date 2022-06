Mezzogiorno: Lupi, deve essere risorsa e non un problema

(ANSA) - NAPOLI, 07 GIU - "Il Mezzogiorno deve smettere di essere un problema per l'Europa o per l' Italia. Il Mezzogiorno è una risorsa dell' Italia e dell'Europa. È il cuore del Mediterraneo, e il Mezzogiorno lo si ammazza con l' assistenzialismo, con il reddito di cittadinanza, con il salario minimo garantito. Il Mezzogiorno lo si rilancia e diventa una vera risorsa per l' Italia e per l' Europa solo se investe in capitale umano, nelle imprese contro la burocrazia e valorizzando le risorse che ci sono". Questa la ricetta per il Sud di Maurizio Lupi, presidente di Noi con l'Italia, movimento alleato del centrodestra che ha tenuto la sua conferenza programmatica in un hotel del centro di Napoli.

Per Lupi occorrono "diminuzione della burocrazia, del costo del lavoro e nuove risorse che saranno messe a disposizione del Mezzogiorno per realizzare infrastrutture materiali e immateriali".

Da Lupi anche una battuta sui referendum di domenica prossima: "Mi aspetto che ci siano cinque sì, che ci sia un grande segnale alla politica per cambiare la giustizia e riequilibrare i poteri. E quindi invitiamo tutti ad andare a votare. Come Noi con l'Italia abbiamo raccolto le firme e quindi andare a votare cinque sì". (ANSA).