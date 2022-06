Capri,chiusura notturna per la strada dell'incidente del bus

(ANSA) - CAPRI, 07 GIU - Il sindaco di Capri, Marino Lembo, nominato custode giudiziario, ha disposto la chiusura per alcune ore al giorno della strada Marina Grande/Capri, dove il 22 luglio scorso un pulmino di linea con a bordo 20 passeggeri precipitò dall'alto della scarpata, finendo sulla spiaggia pubblica sottostante, causando la morte dell'autista di 33 anni, e tra i passeggeri alcuni feriti ma fortunatamente non gravi. La chiusura è finalizzata all'esecuzione di alcuni lavori.

Dunque, a distanza di un anno, il sostituto Procuratore della Repubblica di Napoli, stante le indagini ancora in corso, ha affidato il ruolo di custode giudiziario della strada al sindaco di Capri per consentire di attuare i lavori, opere finalizzate ad agevolare la viabilità.

Il sindaco Lembo, per consentire i lavori e non ostacolare il traffico, ha firmato ieri sera un'ordinanza di chiusura dell'arteria in cui stabilisce che a partire "dal 6 giugno fino al 17 giugno, dal lunedì al venerdì dalle ore 20:30 sino alle ore 01,00, è vietato il transito veicolare e pedonale sulla strada Provinciale Marina Grande/Capri, nel tratto compreso tra l'Hotel J.K. Palace Capri e l'Hotel Maresca, per consentire all'impresa incaricata dei lavori di provvedere alla rimozione dei New Jersey precedentemente installati per poterli sostituire con nuove barriere prefabbricate in muratura, al di sopra del marciapiede preesistente e rendere più sicura la circolazione".

Nell'orario dei lavori in corso, il traffico veicolare e pedonale sarà deviato sulle strade via C. Colombo/ Via Don Giobbe Ruocco fino al 17 giugno. (ANSA).