Salta volo da Spalato,bloccati in Croazia pellegrini campani

(ANSA) - NAPOLI, 06 GIU - Una sessantina di pellegrini campani di ritorno da Medjugorie sono bloccati in Croazia, all'aeroporto di Spalato, dopo che il volo easyJet EJU4840 di oggi, previsto per le 12, è stato cancellato, senza, dicono "che sia stata comunicata alcuna motivazione".

Il gruppo proviene dal Cilento, in provincia di Salerno, da Nola, da Castellammare di Stabia e suo circondario, da Santa Maria la Carità, Vico Equense, nel Napoletano e Mondragone, nel Casertano. Ne fanno parte anche una donna disabile e tre bambini: ad accompagnare la comitiva, che era partita mercoledì scorso da Napoli, un sacerdote, don Antonio Razzano. Il prossimo volo diretto da Spalato è in programma per mercoledì prossimo.

Il gruppo di pellegrini dormirà stanotte nella città croata in attesa di notizie. (ANSA).