Movida a Napoli, controlli e sanzioni Polizia municipale

(ANSA) - NAPOLI, 06 GIU - Controlli della Polizia Municipale di Napoli nelle zone della movida: 65 gli esercizi dislocati sull'intero territorio cittadino interessati dalle verifiche. In totale sono stati 5 i titolari dei locali ai quali è stato contestato il mancato rispetto dell'ordinanza nella zona dei baretti di Chiaia, in Vico Belledonne e Vicoletto Belledonne.

Con l'istituzione della ZTL in Via Marechiaro la Polizia Locale di Napoli ha attivato i servizi di controllo finalizzati alla prevenzione e repressione delle violazioni al divieto di transito. I controlli hanno portato a 34 verbali per sosta irregolare, 4 sequestri di veicoli per guida senza patente, mancata copertura assicurativa e mancata revisione. In Piazzetta Marechiaro sono stati rimossi inoltre altri 13 veicoli.

Per contrastare le criticità registrate in piazza Garibaldi, di cui si è discusso nel corso dell'ultimo Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura, la Polizia Locale ha impegnato sei pattuglie, per un totale di diciotto operatori, che hanno assicurato il presidio del territorio fino alle ore 24.00, impedendo lo svolgimento dei mercatini abusivi.

(ANSA).