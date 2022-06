Green Med Symposium, al via mercoledì a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 06 GIU - Al via mercoledì 8 giugno a Napoli, alle ore 9.30 presso la Stazione Marittima, il "Green Med Symposium": tre giornate di incontri, dibattiti, mostre, laboratori, orientamento, formazione e coinvolgimento delle scuole, approfondimenti sui green jobs e le nuove professioni del futuro.

L'apertura dei lavori sarà affidata a Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, Lorenzo Cagnoni, presidente IEG EXPO, Giovanni Paone, editore Ricicla.tv, Stefano Laporta, presidente ISPRA e Luca Ruini Presidente Conai.

Nel corso dell'iniziativa rappresentanti istituzionali, esperti e tecnici dei vari settori ambientali si confronteranno sui temi più strategici, dai rifiuti alla depurazione delle acque, dalla transizione ecologica ai progetti del Pnrr, dall'impiantistica alla necessità di investire in competenze e lavoro sempre più green.

Spazio anche ad una "Fabbrica della sostenibilità" e ad una mostra sulle tecnologie innovative applicate al mondo dell'ambiente.

Obiettivo del Symposium è contribuire a rendere il Sud sempre più protagonista nel processo di transizione ecologica del Paese puntando sull'elaborazione di progetti, strategie e best practices che siano in grado di realizzare benefici per lo sviluppo economico, sociale e culturale. (ANSA).