Incendio in box auto nel Napoletano, nessun ferito

(ANSA) - NAPOLI, 05 GIU - Incendio, in Via Plinio il Vecchio, nel comune di San Sebastiano al Vesuvio. Alle 23:30 circa di ieri, avvolto dalle fiamme, il box auto di un 41enne del posto.

L'intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero. Il box e l'appartamento al piano superiore (disabitato perché in vendita) sono stati dichiarati inagibili.

I carabinieri della locale stazione indagano per chiarire origini delle fiamme e non escludono cause accidentali. Non ci sono feriti. (ANSA).