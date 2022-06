Covid: in Campania calo tasso positività e ricoveri ordinari

(ANSA) - NAPOLI, 05 GIU - Un morto per il Covid nelle ultime 24 ore, 1561 positivi a fronte di 10927 eseguiti con un indice di contagio al 14,28%, in calo rispetto alla giornata di ieri quando era stato del 15,89. E' quanto si desume dal bollettino quotidiano che fa il punto sul contagio Covid in Campania.

Sono 15 i posti letti di terapia intensiva occupati (gli stessi di ieri), 585 quelli disponibili. Per la degenza ordinaria si contano invece 318 posti occupati, contro i 327 di ieri. I disponibili (posti letto Covid e Offerta privata) sono invece 3.160. (ANSA).