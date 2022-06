Bimbo di 13 mesi ingerisce insetticida nel Salernitano

(ANSA) - SALERNO, 05 GIU - È ricoverato all'ospedale "Santobono" di Napoli un bimbo di 13 mesi che, questo pomeriggio, ha ingerito del liquido insetticida. Il fatto è accaduto nel comune di Furore (Salerno). Il piccolo è figlio di una coppia di turisti romani che era in vacanza in Costiera Amalfitana. I genitori, non appena hanno intuito cosa fosse accaduto, hanno lanciato l'allarme e chiesto l'intervento dei sanitari. Un'ambulanza del 118, scortata dai carabinieri per bypassare il traffico dovuto alla Regata Storica delle Repubbliche Marinare, ha trasportato il piccolo al pronto soccorso dell'ospedale "Costa d'Amalfi" di Ravello. Lì il bimbo, arrivato in condizioni di salute serie, è stato assistito dal rianimatore che ha provveduto ad intubarlo e stabilizzarlo.

Successivamente il piccolo paziente, sempre assistito dal rianimatore, è stato trasportato in ambulanza al porto di Maiori per il trasferimento in elisoccorso all'ospedale "Santobono" di Napoli. (ANSA).