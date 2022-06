Ad Alife 2edizione raduni e gare "Ruote nella storia" di Aci

(ANSA) - CASERTA, 05 GIU - I luoghi della provincia di Caserta nel circuito nazionale di manifestazioni 'Ruote nella Storia', il format di Aci Storico che prevede raduni e gare di regolarità per auto storiche nei borghi più caratteristici e affascinanti dei territori provinciali. L'appuntamento con la seconda edizione è il 5 giugno, ad Alife, dove le 40 vetture storiche e i relativi equipaggi saranno accolti nella piazza principale. Il programma prevede visite guidate ai principali monumenti della città, poi il corteo si recherà presso la vicina San Potito Sannitico, dove è previsto un pranzo con i vari prodotti tipici del territorio. La tappa successiva sarà Piedimonte Matese, con escursioni guidate alle sorgenti del Torano e al Museo cittadino. "Siamo davvero lieti di presentare questa seconda edizione che sicuramente replicherà in crescendo il successo della prima dello scorso anno", spiega il direttore dell'Automobile Club di Caserta, Marino Perretta, che sottolinea come anche questa volta sia stato "profuso il massimo impegno per ottenere questo risultato e continueremo in questo percorso di valorizzazione del sodalizio e dell'intero territorio di competenza". Per il presidente dell'Automobile Club Caserta, Raffaele De Marco "l'evento in sé è anche occasione per promuovere il territorio provinciale casertano in tutte le sue particolarità e peculiarità". Soddisfatto della ripresa di iniziative di questo genere "come uomo di sport automobilistico e motorismo storico" anche il Fiduciario sportivo provinciale e vice presidente dell'ente, Donato Santoro, che auspica "una sempre maggiore attività in questo senso". (ANSA).