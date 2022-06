Mastella torna su ring, "romperemo scatole al bipolarismo"

(ANSA) - NAPOLI, 04 GIU - "Bisogna rompere le scatole a questo bipolarismo ormai storpio, dove dei putiniani e degli anti putiniani stanno insieme, dove c'è un populismo variegato che non è mai scomparso. Bisogna avere un po' di coraggio".

Clemente Mastella torna sul ring ed esordisce così alla convention di "Noi di Centro" dove parla di una Margherita 4.0 e dove si dice pronto a "rompere le scatole" perché "siamo allo schifo, al peggio del peggio".

"Il coraggio deve essere chiesto a Renzi che deve fare meno tattica e scegliere - spiega - .noi puntiamo sull'idea di questa Margherita 4.0 per andare avanti, dopo di che andiamo avanti nei nostri territori come la Campania, la Puglia anche a costo di presentare le liste da soli".

"Romperemo le uova ma non è che siamo disinteressati alla frittata politica che è molto importante per noi", spiega.

"Credo che sia troppo variegato e variato il mondo politico nulla può stare più insieme", aggiunge Mastella che cita il suo prof di filosofia: "Diceva io non so se le cose andranno meglio o andranno diversamente, quello che è certo è devono andare diversamente". "Siamo allo schifo, al peggio del peggio - dice ancora - spero che anche la tornata di giugno non recuperi questa dimensione di disfattismo politico per ragioni di clientele politiche che anche i M5S fanno". (ANSA).