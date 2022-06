Furto di corrente elettrica,Carabinieri denunciano 6 persone

(ANSA) - NAPOLI, 04 GIU - Servizio a largo raggio dei Carabinieri nel quartiere di Ponticelli a Napoli volto alla repressione dell'illegalità diffusa.

6 cittadini sono stati scoperti in via Vera Lombardi a rubare la corrente elettrica I militari insieme al personale dell'Enel hanno controllato diverse abitazioni 6 abitazioni per 6 persone con i propri nuclei familiari che avevano predisposto un allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica. Sono stati tutti denunciati per furto.

Durante le operazioni anche controlli al codice della strada con più di 11mila euro di sanzioni e una persona denunciata per guida senza aver mai conseguito la patente con recidiva nel biennio. 51 persone identificate e di queste 22 sono pregiudicate. (ANSA).