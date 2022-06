Da MSC e associazione, un 'estate solidale' per i bimbi malati

(ANSA) - NAPOLI, 04 GIU - "Se non possono andare al mare saremo noi a portare il mare da loro": è lo slogan dell' "estate solidale" che vede protagonisti "Terra dei Cuori", associazione che si batte per i bambini della tristemente nota "Terra dei fuochi" affetti da gravi patologie, e la compagnia di navigazione MSC. A spiegare com'è nata l'iniziativa è la presidente dell'associazione, Marilena Natale, giornalista sotto scorta da diversi anni ormai, a causa delle minacce del clan dei Casalesi.

"Io nel 2016 - dice Marilena - ho assistito un miracolo: la mia Aurora aveva 10 anni e da due lottava contro un mostro chiamato medulloblastoma metastatico di IV grado. Dopo operazioni, chemio, radioterapia, trapianti i medici ci tolsero le speranze.

Siamo andati oltreoceano, per cercare una cura".

"A settembre - ricorda ancora la cronista - la bambina era stanca, camminava a stento e cominciò ad spostarsi sulla sedia a rotelle. Parlando con Stefano e Nello due cari amici, conobbi Tony Rossetti, un vero e proprio ciclone, che in meno di due settimane organizzò una crociera per la mia principessa. Ci imbarcammo con la sedia a rotelle e una valigia di medicine, su una nave da crociera della MSC. Aurora era felicissima. I suoi occhi azzurri sprizzavano gioia. Dopo due giorni cominciò di nuovo a camminare, ballare e con una voglia matta di viversi ogni secondo del viaggio". "Quando siamo scesi dalla nave, la sedia a rotelle è finita in un angolo", dice con gli occhi pieni di lacrime Marilena: "La nostra bambina era in piedi. Non smetterò mai di ringraziare la famiglia Aponte, Achille Staiano, Tony Rossetti e tutti coloro che hanno consentito questo miracolo, frutto, ovviamente, anche della determinazione di Aurora. Forse il mare non scaccerà non risolverà i problemi o non servirà come cura, - conclude - ma di certo sarà per loro divertimento e spensieratezza, un'esperienza unica di straordinaria 'normalità' che potranno portarsi nel cuore". Per chi vuole donare un contributo, può farlo attraverso l'Iban: IT0CV 08987 75040 0000 0000 0033. (ANSA).