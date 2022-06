Cadavere trovato in un fondo agricolo, era in sacco plastica

(ANSA) - NAPOLI, 04 GIU - Un cadavere, in parziale stato di decomposizione, è stato rinvenuto poco fa in un fondo agricolo di via Molino, a Sisciano, nel napoletano. Il cadavere era all'interno di un sacco di plastica. Sono in corso indagini dei Carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna volte ad identificare il corpo. Sul posto è presente il sostituto procuratore di turno della Procura di Nola.

Dai primi accertamenti esterni effettuati dal medico legale sul cadavere non ci sono segni lesioni o segni di violenza ma bisogna attendere l'esame autoptico per accertare le cause esatte del decesso. Resta da chiarire ancora perché il corpo senza vita dell'uomo - che potrebbe essere uno straniero di mezza età - sia stato poi riposto in un sacco. (ANSA).