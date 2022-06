A casa tutti bene, ciak lunedì per la seconda stagione

(ANSA) - ROMA, 04 GIU - Cominciano lunedì 6 giugno le riprese della seconda stagione della serie Sky A CASA TUTTI BENE , primo progetto per la tv di Gabriele Muccino, premiato dai giornalisti cinematografici italiani come miglior serie dell'anno ai Nastri d'Argento alle Grandi Serie 2022. Lo ha annunciato lo stesso Muccino oggi a Napoli dove questa sera al Teatro di Corte di Palazzo Reale ci sarà la consegna dei premi ai vincitori della seconda edizione dei Nastri dedicati alla serialità. Sempre per A CASA TUTTI BENE è stato assegnato un Nastro d'Argento a Sky come produttore della serie. Reboot dell'omonimo film di Muccino campione d'incassi del 2018, la serie Sky Originals è prodotta da Sky e Marco Belardi per Lotus Production - società di Leone Film Group e scritta da Gabriele Muccino insieme a Barbara Petronio (anche produttrice creativa), Andrea Nobile, Gabriele Galli e Camilla Buizza. Un family drama in otto episodi, con un grande cast corale che interpreta i membri di una numerosa famiglia nei suoi due rami al centro della storia: i Ristuccia e i Mariani. In ordine alfabetico: Francesco Acquaroli, Laura Adriani, Valerio Aprea, Euridice Axen, Maria Chiara Centorami, Silvia D'amico, Mariana Falace, Antonio Folletto, Federico Ielapi, Simone Liberati, Milena Mancini, Sveva Mariani, Emma Marrone, Francesco Martino, Alessio Moneta, Laura Morante, Francesco Scianna, Paola Sotgiu.

Sono state complessivamente 18 le nomination ai Nastri d'Argento per le serie Sky Original. Tutti i titoli nominati sono disponibili on demand su Sky e in streaming su NOW.

Tra i premiati per Sky anche: Nastro d'Argento a Monica Guerritore come Miglior attrice non protagonista per l'interpretazione della madre di Francesco Totti, Fiorella, nella serie Sky Original SPERAVO DE MORÌ PRIMA - LA SERIE SU FRANCESCO TOTTI candidata fra le dramedy. E Nastro d'Argento per il miglior esordio alla regia a Domenico Procacci per UNA SQUADRA, la docu-serie Sky Original prodotta da Fandango, Sky e Luce Cinecittà che racconta l'Italia del tennis dal 1976 al 1980. (ANSA).