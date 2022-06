Tassista ferito con un coltello a Napoli durante una lite

(ANSA) - NAPOLI, 03 GIU - Un tassista è stato ferito alla schiena con un'arma da taglio nella serata di ieri in via Francesco Girardi, a Napoli. Dai primi accertamenti dei carabinieri pare che l'uomo, 49 anni, sia stato colpito da uno sconosciuto al termine di una lite con alcuni ragazzi che sotto la sua abitazione stavano disturbando con urla e schiamazzi.

L'uomo è stato medicato all'ospedale Pellegrini; ha riportato una "ferita lacero contusa" ed è stato giudicato guaribile in 10 giorni.

Indagini in corso da parte dei Carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli centro. (ANSA).