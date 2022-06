Covid: in Campania calano i ricoveri,cresce tasso positività

(ANSA) - NAPOLI, 03 GIU - Il tasso di positività è in leggero aumento ma i ricoveri calano. Emerge dal bollettino di oggi sulla situazione Covid in Campania. I positivi sono 843 su 5.365 test, per un totale di 15,71%, in aumento rispetto al 14,16%. I ricoverati in terapia intensiva calano da 17 a 16 mentre quelli nei reparti ordinari da 344 a 334. Due i morti nelle ultime 48 ore più uno nei giorni precedenti ma registrato solo oggi.

