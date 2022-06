Calcio:ufficiale separazione tra Sabatini e la Salernitana

(ANSA) - SALERNO, 02 GIU - È ufficiale la separazione tra Walter Sabatini e la Salernitana. La società ha confermato con una nota le notizie circolate in mattinata. "L'U.S. Salernitana 1919 e il Direttore Sportivo Walter Sabatini rendono noto di non proseguire il rapporto di lavoro per la stagione calcistica 2022-2023.

Ringraziandolo per il lavoro svolto e l'impegno profuso la Società augura al Direttore Sabatini le migliori fortune professionali". (ANSA).