Nel Napoletano un minore denunciato o arrestato ogni 36 ore

(ANSA) - NAPOLI, 01 GIU - Pugnali, katane, mazze da baseball.

Bombe farcite di chiodi, kalashnikov, balestre, pistole artigianali, 'pipe bombs', fucili da cecchino, E ancora tirapugni di acciaio, coltelli da cucina, asce medievali, mitragliatori, bombe a mano e addirittura razzi, di quelli utilizzati nella guerra dei Balcani.

Un campionario vastissimo nell'elenco di sequestri messi a segno dai Carabinieri del comando provinciale di Napoli.

Strumenti sottratti soprattutto a giovanissimi, portati in giro durante la movida, nelle serate per locali o addirittura a scuola, in aula.

Il comando provinciale Carabinieri di Napoli ha da tempo promosso servizi mirati con attenzione soprattutto ai più giovani.

Repressione, dunque, ma anche prevenzione. In strada e nelle scuole, con svariate iniziative per promuovere il dialogo con le istituzioni e la cultura della legalità.

Nei primi 5 mesi del 2022, i carabinieri di Napoli e provincia hanno sequestrato 365 armi di varia natura. 158 da taglio, 123 da fuoco e 78 di quelle definite improprie: per intenderci mazze, tirapugni, nunchaku ed altre. Conti alla mano si parla di quasi 3 armi sequestrate al giorno.

365 potenziali minacce che si traducono in 153 denunce in stato di libertà per porto abusivo di armi e 37 arresti. Tra questi anche minori: 37 quelli denunciati, 3 quelli finiti in manette.

Un dato allarmante che racconta di 1 minore denunciato o arrestato ogni 36 ore. La scusa più diffusa? "Mi serve per difendermi!". E spesso chi ha tra le mani o in tasca un coltello non sa di essere potenziale portatore di violenza oltre a commettere un reato. (ANSA).