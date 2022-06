A Somma Vesuviana iniziative in ricordo di Ciccio Barra

(ANSA) - NAPOLI, 01 GIU - Un ricordo per il senatore Ciccio Barra recentemente scomparso, un ricordo nell'intitolazione della sede Uil e in un convegno con nomi della politica nazionale e locale.

L'iniziativa, in memoria del senatore Barra, venuto a mancare a marzo, figura storia della Sinistra napoletana già sindacalista, consigliere regionale e infine senatore, il prossimo 6 giugno.

Alle ore 10 presso la sede Uil pensionati in via Portiello 3 (Somma Vesuviana) intitolazione della sede con apposizione della targa in memoria del senatore Francesco Barra. Alle 10.30 iniziativa presso la sala convegni convento Padri Trinitari in via Gino Auriemma (Somma Vesuviana) Introduce Ciro Raia - presidente provinciale Anpi Napoli.

Interverranno: Giorgio Benvenuto - presidente fondazione Buozzi Biagio Ciccone - segretario generale Uil pensionati Campania Vincenzo Mattina - già parlamentare europeo Giovanni Sgambati - segretario generale Uil Campania Arturo Scotto - coordinatore nazionale di Articolo Uno Vincenzo Maraio - segretario nazionale Partito Socialista Italiano Massimiliano Manfredi - consigliere regionale Partito Democratico (ANSA).