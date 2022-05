Terremoto Ischia: Legnini firma Ordinanza di semplificazione

(ANSA) - NAPOLI, 31 MAG - La ricostruzione post-terremoto del 21 agosto 2017, che colpì Casamicciola ed in misura minore altri Comuni dell'isola, potrebbe avviarsi concretamente grazie all'ordinanza firmata oggi dal Commissario di Governo Giovanni Legnini, che semplifica, anche in deroga alla legislazione in vigore, le procedure per l'accesso ai contributi, e permetterà ai proprietari degli immobili danneggiati (tra 1.050 e 1.100 quelli censiti) di fruire del terzo condono edilizio.

In questo senso si è espresso ieri il Ministero della Cultura con un parere che stabilisce che solo gli abusi che realmente determinano danno al paesaggio "possono ricevere parere negativo dalla Soprintendenza". "Finora - ha detto in una conferenza stampa il sindaco di Casamicciola, Giambattista Castagna, (Comune che ha avuto circa 2.500 sfollati) - la Soprintendenza si è espressa sempre in maniera negativa su ogni richiesta di condono. Da oggi dovrà almeno esaminare la pratica ed esprimere un parere motivato".

Secondo dati del Commissario per la ricostruzione Legnini, nominato a febbraio 2020, sono 27 gli interventi finora portati a termine, mentre la stima dei danni, che è di 100 milioni, dovrà essere aggiornata, anche in vista della prossima legge di bilancio. ". "Contiamo di definire il Piano di Ricostruzione - ha detto il vicepresidente della Giunta regionale Fulvio Bonavitacola - entro luglio, prima del quinto anniversario del terremoto. Abbiamo incontrato dei pregiudizi, anche nel mio partito - ha aggiunto Bonavitacola - e la presenza di Legnini è servita a sprovincializzare la ricostruzione". Legnini ha annunciato la riapertura degli Uffici del Commissariato per la ricostruzione sull' isola d'Ischia al termine dei lavori eseguiti nella Caserma di Ischia. Per il 10 o 11 Giugno è previsto un incontro con i residenti. . (ANSA).