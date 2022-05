Teatro: 'Un altro mondo è possibile', la stagione di Andò

(ANSA) - NAPOLI, 31 MAG - 'Un altro mondo è possibile' è il titolo scelto dal direttore Roberto Andò per la prossima stagione del Teatro di Napoli - Teatro Nazionale. Ventitrè gli spettacoli divisi sui palcoscenici del Mercadante e del San Ferdinando, dal contemporaneo ai classici, con un'idea precisa di teatro pubblico sociale 'luogo centrale per la cultura e legalità' condivisa con il presidente Federico Cafiero de Raho (ex Procuratore nazionale antimafia) nel primo cartellone della piena normalità presentato da Andò. L'apertura di stagione al Mercadante il 19 ottobre sarà all'insegna del romanzo cult 'Ferito a morte' di Raffaele La Capria, adattamento di Emanuele Trevi, regia di Andò con Roberto de Francesco, Gea Martire, Andrea Renzi. Chiuderà al San Ferdinando nel maggio '23 un testo inedito di Fabrizia Ramondino ('Stanza con compositore, donne strumenti musicali e ragazzo') firmato da Mario Martone e Ippolita di Majo.

Tra i titoli al Mercadante: Antonio Capuano dirigerà 'T&P. Totò e Peppino omaggio a Samuel Beckett', Arturo Cirillo con 'Cyrano' , Mauro Gioia e il regista Francesco Saponaro si misurano con il canzoniere di Pasolini ('Cado sempre dalle nuvole' ). E ancora Emma Dante con 'Misericordia', Pippo del Bono con 'La Gioia' , 'Il Crogiuolo ' poco rappresentato dramma di Arthur Miller con la regia di Filippo Dini, Alessio Boni sarà 'Don Chisciotte'. Si chiude con 'Lazarus' di David Bowie e Enda Walsh, regia di Vittorio Malosti con Manuel Agnelli.

Il San Ferdinando apre il 27 ottobre con 'La zattera di Gericault' di Carlo Longo regia di Pietro Maccarinelli. Tra gli undici titoli in cartellone, a novembre Enzo Moscato debutta in 'Libidine Violenta', a dicembre 'Scalo Marittimo' di Raffaele Viviani regia di Giuseppe Miale di Mauro con il coro dell' orchestra di Piazza Vittorio e Francesco di Leva. E di Valeria Parrella ''Il segreto del talento' musica e regia di Paolo Coletta con Licia Maglietta. Abbonamenti dal 7 giugno. (ANSA).