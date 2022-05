Covid: Campania; incidenza al 13,66%, ricoveri in calo

(ANSA) - NAPOLI, 31 MAG - Sono 2.749 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 20.116 test esaminati. Il tasso di incidenza è al 13,66%, stabile rispetto al 13,32 di ieri. Il bollettino della Regione non segnala decessi nelle ultime 48 ore ma solo una nuova vittima, risalente ai giorni precedenti.

Continua a migliorare la situazione ospedaliera: i posti occupati nelle terapie intensive scendono a quota 19 (-2), quelli in degenza sono 382 (-2). (ANSA).