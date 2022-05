Vandali a Capri, danneggiata panchina di fronte villa Neruda

(ANSA) - CAPRI, 30 MAG - Stanotte un gruppo di vandali ha completamente divelto e distrutto alcune panchine e bidoni di raccolta per i rifiuti, posti lungo via Tragara, strada di Capri decantata da poeti e scrittori, immersa nella natura e che porta al belvedere dal quale si possono ammirare i Faraglioni.

Danneggiata una delle panchine che si trovano di fronte la villa che fu abitata nel suo soggiorno caprese dal grande poeta cileno Pablo Neruda. Immediata la reazione del sindaco di Capri Marino Lembo. Appena è stato messo a conoscenza dell'accaduto, ha postato sulla sua pagina istituzionale, un duro commento contro l'episodio: "Questa notte ignoti (al momento, ma confidiamo che da telecamere e indagini si possa risalire agli autori) hanno danneggiato molte panchine in via Tragara. Lo dico chiaramente una volta per tutte: verso questi incivili da qui in avanti praticheremo tolleranza zero. Già dobbiamo avere a che fare con la lentezza delle procedure burocratiche degli enti sovracomunali per intervenire sull'ordinario, con ritardi inaccettabili. Non intendiamo subire anche atti di vandalismo di questa natura che provocano danni economici alla collettività e di immagine all'isola. Capri va preservata. Confido che una volta identificati i responsabili possano avere pene esemplari".

