Possibile scudetto per i calciatori fiscalisti napoletani

(ANSA) - NAPOLI, 30 MAG - Dal 2 al 4 giugno la squadra di calcio dell'Ordine dei Commercialisti di Napoli proverà a riconquistare lo scudetto di categoria già vinto in passato e sfumato molte volte in questi ultimi anni.

La final four, che quest'anno si disputerà a Salerno nello Stadio Arechi, vedrà la compagine partenopea sfidare per la prima volta nella sua storia calcistica i colleghi di Bergamo in semifinale e, in caso di vittoria, in finale la vincente tra Bari e Palermo.

I commercialisti napoletani, allenati anche quest'anno da mister Alberto Arbitrio (ex Catanzaro in serie A ), dopo un lungotorneo nel quale si erano classificati terzi, hanno prima eliminato agli ottavi la squadra di Vallo della Lucania e poi sconfitto, dopo un combattutissimo turno di andata e ritorno ai quarti, i corregionali del Benevento.

La squadra, supportata anche quest'anno dallo sponsor storico Ranocchi Napoli, è un mix di esperienza e gioventù. Mai come ora si mira dichiaratamente alla vittoria.

"Il gruppo - dicono i dirigenti - è unito, compatto e motivato.

Non resta che attendere il prossimo fine settimana, incrociare le dita e fare un grosso in bocca al lupo ai commercialisti napoletani che a parità di sogni nel cuore sperano di avere maggiore fortuna dei loro beniamini calciatori". (ANSA).