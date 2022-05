Maggio Monumenti: Vicolo Cultura con voci diGuanciale e D'Amore

(ANSA) - NAPOLI, 30 MAG - Prenderà il via nel cuore del rione Sanità il weekend lungo del Maggio di Monumenti 2022: giovedì 2 e venerdì 3 giugno l'innovativa esperienza del Vicolo della Cultura sarà protagonista di "Segui la voce per Muraria", ciclo di passeggiate con audio-racconti.

Segnata di recente dalla realizzazione di una enorme biblioteca itinerante e da numerose opere di street art, la storia di via Montesilvano verrà rievocata in 16 podcast, che napoletani e turisti potranno ascoltare via smartphone camminando lungo l'antica strada. Scritti e interpretati dai bambini del corso di teatro InPutéca Recitando, gli audio-racconti vedono anche la partecipazione in voce di attori del calibro di Lino Guanciale, Marco D'Amore e Giobbe Covatta.

Saranno tre le passeggiate in programma nei due giorni, tutte con un epilogo a sorpresa: l'intervento dal vivo di personaggi inaspettati, che si esibiranno dai balconi del vicolo, concludendo un originale viaggio di cultura, immaginazione e poesia. Sara' un omaggio alla poliedrica figura di Riccardo Dalisi la performance 'La torre dell'orologio', in calendario nelle mattinate del 4 e 5 giugno in piazza Michele De Iorio. Ospitato ai piedi di un edificio iconico della sua architettura, il tributo ricordera' come la sua arte abbia anche attraversato la poesia, la scultura, la pittura e il design. Sempre il 4 e 5 giugno andra' in scena 'Cazzimma&Arraggia - Il muro del Paradiso', pie'ce teatrale sull'arrivo a Napoli di Diego Maradona. Lo sbarco in citta' del Pibe de oro nel luglio del 1984 sara' lo spunto narrativo utilizzato dagli attori Fulvio Sacco e Errico Liguori per raccontare le vicende di due scalcagnati manager calcistici. A far da sfondo alla loro esibizione, il murale dipinto sulle pareti esterni del campo Paradiso a Soccavo, che ritrae Maradona, ricordando che proprio tra quelle mura si allenava. Tra gli altri appuntamenti del weekend lungo del Maggio dei Monumenti 2022, da segnalare gli incontro interculturali 'Grazia e armonia al tempio buddista' e 'Intrecci di storie'; 10 visite guidate a siti e monumenti ubicati sull'intero territorio cittadino e la passeggiata tematica 'Napoli: stratificazione di storie, miti e popoli'. Da lunedi' 6 giugno, poi, il cinema Modernissimo ospitera' la retrospettiva 'Werner Herzog, 5 film di un maestro' che riproporra' cinque titoli del regista tedesco, tra cui 'Fitzcarraldo' e 'Aguirre, furore di Dio'. Il Maggio dei Monumenti 2022 e il festival Muraria sono promossi dal Comune di Napoli con il finanziamento della Citta' Metropolitana di Napoli (ANSA).