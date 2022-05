Brucellosi: neo commissario Cortellessa si insedia mercoledì

(ANSA) - CASERTA, 30 MAG - Si insedierà mercoledì primo giugno Luigi Cortellessa, generale dei carabinieri nominato dal presidente della Regione Vincenzo De Luca quale commissario straordinario per il superamento dell'emergenza connessa all'eradicazione delle malattie infettive delle specie bufaline e bovine. È quanto prevede il decreto presidenziale emesso il 27 maggio scorso da De Luca che indica in 13 mesi il mandato di Cortellessa (scadenza il 30 giugno 2023). Intanto, gli allevatori bufalini casertani proseguono il loro sciopero della fame nel quartier generale di Casal di Principe, al centro Don Milani. Oggi ad affiancare Gianni Fabbris, portavoce del coordinamento unitario degli allevatori giunto al tredicesimo giorno di sciopero della fame, ci sarà il sindaco Renato Natale che si asterrà dal mangiare per 24 ore. Domani gli allevatori saranno a Roma per incontrare il ministro dell'Agricoltura, Stefano Patuanelli. Prima dell'incontro col ministro avranno una riunione con alcuni parlamentari a Palazzo Madama In un post pubblicato su facebook, l'assessore regionale all'Agricoltura Nicola Caputo spiega che "il Generale Cortellessa, dall'alto della sua competenza che è davvero notevole e si accompagna ad un senso delle istituzioni di grande livello, metterà al servizio delle Istituzioni regionali la sua altissima e riconosciuta professionalità - con particolare riferimento al settore sanitario e agricolo, all'ordine pubblico e alla pubblica sicurezza, e alla tutela della legalità - per l'applicazione del #PianoDiEradicazione che abbiamo fortemente voluto e portato avanti con tutti gli attori della filiera, nel segno della trasparenza, del rigore e della massima vicinanza agli allevatori". (ANSA).