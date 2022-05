Disabilità: a Frattamaggiore l'inclusione si fa in piazza

(ANSA) - NAPOLI, 27 MAG - "Con la manifestazione in piazza non abbiamo 'parlato' di inclusione ma abbiamo voluto 'fare' inclusione". Così Fiorella Parretta, responsabile organizzativa dell'associazione 'Aps In Punta di Piedi' e assessore del Comune di Frattamaggiore (Napoli), spiega il senso della manifestazione svoltasi nell'Auditorium della Villa Comunale sul tema 'Bianco, il colore della mia Unicità' in collaborazione con Ambito N17 e Cantiere Giovani. Un gruppo di ragazzi e anche persone adulte - "alcuni disabili, altri che hanno subito violenza e altri ancora 'normodotati'", sottolinea Parretta - ha rappresentato i contenuti del libro 'Bianco, i colore della mia Unicità' di Silvia Baldelli e Marianna Urbani . "Un colore fondamentale - spiega l'animatrice dell'Aps In punta di piedi presieduta da Antonio Di Carlo - che risulta decisivo malgrado spesso venga considerato non importante rispetto alle altre tonalità cromatiche…. E' un paradigma per la vita di tutti i giorni: ogni componente della società è importante". Con la voce narrante di Antonella Canciello (miss Wheelchair 2018 e campionessa italiana di nuoto stile rana) i ragazzi hanno dato vita ad una rappresentazione - con la coreografia della maestra di danza Delia Pellino del Centro Studi 'Paquita' - con balli e sfilate. All'evento hanno partecipato anche diverse scuole del territorio oltre al sindaco, Marco Antonio del Prete, Cecilia Pepito, responsabile per la comunicazione Ambito 17, Clara Cristofaro, psicologa e psicoterapeuta sistemico relazionale, Giovanna Russo, presidente Associazione Giuridicamente, Rosa Moscato, responsabile Biblioteca Comunale di Grumo Nevano, Lina Marchese, vice presidente Moica, Cinzia Festa, responsabile area minori di Cantiere Giovani (ANSA).