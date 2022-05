Covid: in Campania incidenza sfiora il 13%, nove le vittime

(ANSA) - NAPOLI, 27 MAG - Sono 2.113 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 16.353 test esaminati. Il tasso di incidenza è del 12,92%, in lieve calo rispetto al 13,38 di ieri.

Il bollettino regionale segnala nove nuove vittime, di cui sette nelle ultime 48 ore e due risalenti ai giorni precedenti. In miglioramento la situazione ospedaliera, con 23 posti occupati nelle intensive (-3) e 425 ricoverati in degenza (-18). (ANSA).