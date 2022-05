A Napoli colpi d'arma da fuoco nel quartiere di Pianura

(ANSA) - NAPOLI, 27 MAG - Colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi nella notte, nel quartiere Pianura a Napoli. La segnalazione è arrivata alla Polizia da via Vicinale Sant'Aniello. Sul posto sono stati ritrovati sei bossoli. Non ci sono stati - riferiscono gli agenti - danni nè feriti. Si indaga per risalire alla dinamica e al movente del fatto. (ANSA).