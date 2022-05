Incidente tra mezzo pesante e moto sull'A16, morto un centauro

(ANSA) - NAPOLI, 26 MAG - Un motociclista ha perso la vita in un grave incidente stradale tra un mezzo pesante e una moto avvenuto poco prima delle 9, sull'autostrada A16 Napoli-Canosa, precisamente all'altezza del km 2,7 del tratto compreso tra Pomigliano e il bivio con la A1 Milano-Napoli. Lo rende noto l'ufficio stampa di Autostrade per l'Italia. Attualmente il traffico transita su una corsia e si registrano 2 km di coda.

Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione sesto Tronco di Cassino di Autostrade per l'Italia. (ANSA).