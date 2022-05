Napoli:Ferrante,manutenzione impianti sport,ci sono fondi

(ANSA) - NAPOLI, 24 MAG - "Ho litigato con l'assessore al Bilancio. Quest'anno dovremo soffrire ancora un po', ma credo che riusciremo ad ottenere, ed è già una buona notizia, dei fondi da destinare alla manutenzione strategica e sistematica degli impianti, cosa che negli anni precedenti non accadeva''.

Lo ha detto l'assessore comunale allo Sport, Emanuela Ferrante, a margine della presentazione del protocollo tra l'amministrazione e il Coni.

Nell'ultima seduta di Consiglio comunale, Ferrante aveva annunciato che avrebbe avuto un incontro con l'assessore al Bilancio per provare ad ottenere fondi diretti per lo Sport.

''Ad oggi - ha ricordato Ferrante - qualora si renda necessario un intervento a un impianto è sempre complicata la procedura da attivare perché dobbiamo chiedere all'ufficio del Patrimonio e quindi a Napoli Servizi interventi ad hoc, procedura che allunga anche i tempi dell'intervento. Adesso, avendo come spero effettivamente di ottenere, ma ne sono quasi certa, dei fondi per le manutenzioni ordinarie riusciremo ad evitare interventi di natura straordinaria che sono anche più costosi''. (ANSA).