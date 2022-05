(ANSA) - SAN GIORGIO A CREMANO, 22 MAG - Un incendio, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha danneggiato quattro auto in sosta in via San Martino a San Giorgio a Cremano (Napoli). L' episodio e' avvenuto questa notte poco prima dell' 1.30. Le fiamme sono state domate dai Vigili del Fuoco. Al momento sono in corso indagini da parte dei Carabinieri della Stazione di San Giorgio a Cremano. (ANSA)