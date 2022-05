Gommone finisce sugli scogli a Capri, nessun ferito

(ANSA) - CAPRI (NAPOLI), 22 MAG - Incidente oggi pomeriggio, intorno alle 15, nel mare di Capri fortunatamente senza alcun ferito. Un gommone preso a noleggio da quattro stranieri in gita sull'isola è finito sugli scogli di Capo Tiberio. Un diportista che si è accorto dell'accaduto ha allarmato la Capitaneria di Porto e in pochi minuti sul posto è arrivata la motovedetta con a bordo i marinai della Guardia Costiera che hanno recuperato in mare i quattro giovani e il gommone danneggiato.

I ragazzi, due coppie di fidanzati di nazionalità americana e canadese, sono stati portati a terra negli uffici della Capitaneria di Porto di Capri diretto dal comandante della Circomare Emanuele Colombo, per ricostruire i fatti.

Solo tanta paura senza conseguente per i quattro diportisti che sono ripartiti per la terraferma. (ANSA).