Armi clandestine in casa, coppia finisce in manette

(ANSA) - CASERTA, 21 MAG - Due armi clandestine con matricola alterata, in particolare una pistola calibro 7,65 completa di caricatore con 12 cartucce ed un fucile calibro 12, sono state sequestrate dai carabinieri a Trentola Ducenta (Caserta) nel corso di un'operazione che ha portato in manette una coppia, che deteneva le armi in casa. Si tratta di un cinquantenne residente a Perugia e della propria compagna, di Trentola; entrambi sono finiti agli arresti domiciliari per detenzione illegale di armi clandestine. (ANSA).